Dès mardi soir, Philippe Valen­tin, le président de la CCI Lyon Métro­pole, s’est réjoui de la déci­sion de Bruno Bernard de repor­ter de deux ans l’in­ter­dic­tion des véhi­cules diesel à Lyon. Une annonce faite à nos confrères de Tribune de Lyon dans le cadre d’une inter­view à paraitre dans l’heb­do­ma­daire en vente en kiosque dès demain. « Il est natu­rel d’écou­ter. Et d’adap­ter les choses. Sur la ZFE, on va détendre le calen­drier et, pour les véhi­cules Crit’air 2, repor­ter leur inter­dic­tion à 2028, contre 2026 prévu initia­le­ment. C’est la discus­sion que j’ouvre avec les acteurs du monde écono­mique », explique Bruno Bernard à Tribune de Lyon (inter­view à retrou­ver sur tribu­ne­de­lyon.fr). En d’autres termes, les fortes réserves émises par la CCI Lyon Métro­pole sur les condi­tions de mise en œuvre de la ZFE (zone à faibles émis­sions) ont été enten­dues par le président de la Métro­pole de Lyon.

« Davan­tage de souplesse et de réalisme »

« Je salue la propo­si­tion du président de la Métro­pole de Lyon, Bruno Bernard, de repor­ter l’in­ter­dic­tion des véhi­cules diesel à Lyon de 2026 à 2028, et de remettre au débat l’élar­gis­se­ment de la zone à faibles émis­sions aux communes avoi­si­nantes », déclare Philippe Valen­tin dans un post sur son compte Linke­din. En plus du report de 2 ans pour l’in­ter­dic­tion du diesel, c’est aussi l’ex­ten­sion du péri­mètre de la ZFE qui va faire l’objet d’un réexa­men. Dans la version initiale du projet l’élar­gis­se­ment de la ZFE concer­nait essen­tiel­le­ment les communes les moins favo­ri­sées de l’Est lyon­nais, épar­gnant celles plus riches de l’Ouest lyon­nais. « Il faut une matu­ra­tion collec­tive. On n’y était pas encore. Pour être effi­cace, une poli­tique doit être accep­tée », ajoute Bruno Bernard.

Message reçu 5 sur 5 par Philippe Valen­tin qui a toujours adopté une atti­tude construc­tive et prag­ma­tique dans sa rela­tion avec les collec­ti­vi­tés locales, Métro­pole et Ville de Lyon. « Les élus entre­pre­neurs de la CCI Lyon Métro­pole Saint-Etienne Roanne et le monde écono­mique approuvent la mise en place de la ZFE, mais avaient appelé à davan­tage de souplesse et de réalisme dans les condi­tions et le calen­drier de mise en œuvre. Aux côtés de la Métro­pole de Lyon, nous allons pour­suivre nos efforts pour conseiller les entre­prises dans leurs diagnos­tics et leurs pratiques de mobi­lité afin d’amé­lio­rer la qualité de l’air et l’at­trac­ti­vité de notre terri­toire », ajoute Philippe Valen­tin.

Après la ZFE, le RLP et le pôle sécu­rité à Ecully

Après avoir géré avec Bruno Bernard le dossier du repo­si­tion­ne­ment de la stra­té­gie de l’Aderly et d’Only­lyon, Philippe Valen­tin a été entendu sur la ques­tion de la ZFE. D’autres sujets arrivent : le RLP (Règle­ment local de publi­cité) qui sera, à nouveau présenté fin juin au conseil métro­po­li­tain après l’avis néga­tif émis à l’una­ni­mité par la commis­sion d’enquête publique. Philippe Valen­tin compte aussi avan­cer sur une autre prio­rité de son mandat : la créa­tion d’un impor­tant pôle de sécu­rité à Ecully dans les locaux actuels d’em­lyon et au-delà. Un dossier qui concerne aussi en premier lieu le maire d’Ecully, Sébas­tien Michel, mais sur lequel la Métro­pole de Lyon sera forte­ment solli­ci­tée, entre autres, sur les condi­tions d’ac­cès en trans­ports en commun.