François-Xavier Awatar un avocat qui recherche les défis et qui les relève !

Un parcours fulgurant à 35 ans seulement : le plus jeune associé du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE Lyon devient Expert au sein de la Fédération française de la franchise.

Avec plus de 11 ans d’ex­pé­rience dans le domaine de la distri­bu­tion, François-Xavier Awatar est devenu l’un des avocats incon­tour­nables des réseaux et du secteur de la fran­chise.

Plus qu’un avocat, un véri­table parte­naire pour les entre­pre­neurs

Plusieurs grands groupes cotés et non cotés, ETI, ou start’up de la fran­chise lui font confiance. En véri­table bouli­mique du travail, il est « entier et exces­sif » dans sa rela­tion avec les clients et ne sait pas travailler « autre­ment qu’à 200% ». Son tempé­ra­ment de fonceur l’em­mène à aller jusqu’au bout des idées nova­trices qu’il met en œuvre dans le trai­te­ment de ses dossiers. Plus concrè­te­ment, il accom­pagne les réseaux dès leur créa­tion jusqu’à leur déve­lop­pe­ment en France et à l’in­ter­na­tio­nal en pouvant comp­ter sur le puis­sant réseau inter­na­tio­nal CMS. L’équipe inter­vient du conseil au conten­tieux (judi­ciaires ou arbi­traux), tant sur la négo­cia­tion et la rédac­tion des contrats d’af­faires que sur l’as­sis­tance à la créa­tion d’une fran­chise ou master fran­chise en France ou à l’étran­ger.

Inté­gra­tion au collège des Experts de la Fédé­ra­tion de la Fran­chise

Fort de ces expé­riences, François-Xavier Awatar a eu l’hon­neur d’in­té­grer le célèbre Collège des Experts de la Fédé­ra­tion de la Fran­chise où il pourra mettre à profit son savoir et ses expé­riences. Il sera présent pour rencon­trer les acteurs de la fran­chise à l’oc­ca­sion du Salon de la Fran­chise à Paris du dimanche 19 mars au mercredi 22 mars 2023 (stand D49-C48).Il coani­mera le 1er webi­nar dédié à la fran­chise le 22 février à 18h00. Pour ne pas manquer cette occa­sion, rendez-vous dans l’ar­ticle ci-dessous pour en savoir plus : https://atten­dee.goto­we­bi­nar.com/regis­ter/7807051955517286229