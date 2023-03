Avec la dispa­ri­tion à 91 ans de Gérard Pélis­son, cofon­da­teur du groupe Accor avec Paul Dubrule, c’est un capi­taine d’in­dus­trie emblé­ma­tique qui s’ef­face. Un entre­pre­neur de la trempe d’un Antoine Riboud, Philippe Foriel-Deste­zet, Alain Mérieux ou Paul Bocuse avec qui il créa l’Insti­tut Paul Bocuse en 1998, à Ecully, l’école inter­na­tio­nale de forma­tion aux métiers de la restau­ra­tion. Mais, avant l’as­so­cia­tion avec Paul Bocuse, l’his­toire de Gérard Pélis­son est celle d’un formi­dable duo avec Paul Dubrule avec qui il hissa le groupe Accor au rang de numéro un mondial de l’hô­tel­le­rie avant d’être doublé par des groupes asia­tiques et améri­cains. Aujourd’­hui encore, Accor avec ses 4 500 établis­se­ments, 800 000 chambres et 260 000 sala­riés dans 110 pays se place au 6e rang mondial des groupes hôte­liers avec des enseignes renom­mées : Sofi­tel, Novo­tel, Pull­man, Mercure ou Ibis.

« Un grand patron, très humain et géné­reux »

Tout a démarré dans les années 60 avec un Novo­tel dans le Nord, où est né Paul Dubrule, de deux ans son cadet. Gérard Pélis­son, diplômé de Centrale Paris et du MIT, commence sa carrière chez IBM avant de s’as­so­cier avec Paul Dubrule. Les rôles sont parfai­te­ment répar­tis entre eux : à Paul Dubrule, le marke­ting et la stra­té­gie ; à Gérard Pélis­son, les finances et les chiffres. Et toutes les déci­sions sont prises d’un commun accord entre les deux co-prési­dents. Ils déve­loppent en France le modèle améri­cain d’une hôtel­le­rie stan­dar­di­sée avec des chaînes au déve­lop­pe­ment inter­na­tio­nal, à l’ins­tar du groupe Holi­day Inn. Pour le groupe français, ce sera Novo­tel puis Sofi­tel rentré dans le groupe dans les années 80 et d’autres encore.

« Il rêvait d’avoir le Sofi­tel Belle­cour dans son groupe. Et il a fini par le décro­cher, se souvient Eric Obeuf qui a dirigé pendant 23 ans le 5 étoiles du quai Gaille­ton jusqu’en 2010. C’était un grand patron, très humain et géné­reux. Quand, il venait à Lyon, j’al­lais le cher­cher à Bron et il me récla­mait toujours une quenelle bien gonflée. « N’ou­bliez pas que je suis Lyon­nais », répé­tait-il avec insis­tance. Il aimait aussi fêter Noël avec sa vieille mère et sa famille lyon­naise, dont Gilles Pélis­son, son neveu, au Sofi­tel. Il avait tenu aussi à me remettre person­nel­le­ment l’ordre natio­nal du mérite, sans publi­cité exté­rieure ».

« Profonde admi­ra­tion pour une icône »

Même tona­lité du côté de Jacques Bour­gui­gnon, direc­teur du Sofi­tel Belle­cour de fin 2014 à février 2022. « Au-delà de la tris­tesse, c’est une profonde admi­ra­tion que j’ai pour lui. Il avait un sens de l’hu­mour extra­or­di­naire et une vision de l’hô­tel­le­rie impres­sion­nante. Il a donné à des milliers de profes­sion­nels la passion de ce métier. On peut parler d’une icône avec un sens de l’exem­pla­rité et la volonté de déve­lop­per ce métier ».

Parmi les fier­tés de Gérard Pélis­son, l’ac­cueil du président des Etats-Unis, Bill Clin­ton, au Sofi­tel Belle­cour en juin 1996, lors du G7 de Lyon. Mais aussi l’étoile au Miche­lin pour les Trois Dômes en 2005 (perdue récem­ment). « Gérard Pélis­son enra­geait que nous n’ayons pas une étoile pour notre restau­rant gastro­no­mique, se souvient Eric Obeuf. Il reve­nait toujours à la charge. J’ai fait ce qu’il fallait avec l’aide d’Alain Sande­rens et l’équipe du restau­rant emme­née par Alain Desvilles pour y arri­ver. Quand on l’a décro­ché, il m’a dit : « orga­ni­sez-moi une table avec 15 chefs pour fêter l’évé­ne­ment aux Trois Dômes ».

Très courte expé­rience poli­tique avec Charles Millon

S’il tenait à son étoile pour le restau­rant gastro­no­mique du Sofi­tel, Gérard Pélis­son, n’était pas le plus regar­dant sur la tenue de l’hô­tel. « C’est Paul Dubrule qui vous glis­sait, en partant, 3 ou 4 remarques sur les amélio­ra­tions à appor­ter. Gérard Pélis­son n’avait pas de chambre atti­trée quand il descen­dait ici. Ce qui me frap­pait le plus, c’est qu’a­près 40 ans de travail ensemble, les deux se vouvoyaient toujours, même s’ils étaient d’une compli­cité rare ».

Côté poli­tique, c’est Paul Dubrule qui a mieux réussi que Gérard Pélis­son. Le 1er a fait carrière en Seine-et-Marne, maire de Fontai­ne­bleau et séna­teur RPR à l’époque. Le 2nd, candi­dat sur les listes de Charles Millon aux muni­ci­pales en 2001 n’a pas insisté après l’échec de l’an­cien ministre de la Défense. Quant aux sports, Paul Dubrule était un adepte de la petite reine quand Gérard Pélis­son avait la passion du golf.

A l’an­nonce du décès de Gérard Pélis­son, l’ac­tuel patron d’Accor, Sébas­tien Bazin, a salué en Gérard Pélis­son « le modèle même de l’en­tre­pre­neur » qui, avec Paul Dubrule, a « réin­venté les codes de l’hô­tel­le­rie pour lui impri­mer un nouveau cap au rayon­ne­ment inter­na­tio­nal ».