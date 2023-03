« On a tous besoin de créa­ti­vité et d’op­ti­misme, surtout aujourd’­hui. » Auré­lie Prost, direc­trice de la Foire de Lyon a dévoilé la théma­tique de l’édi­tion 2023, « la vie en rose », qui inter­vient après une édition 2022 encore mouve­men­tées par la crise sani­taire : « L’an­née dernière, je suis venue vous présen­ter une édition un peu parti­cu­lière, c’était nos retrou­vailles, pour­suit la direc­trice. Cette année nous voulons marquer un nouveau départ. » Les visi­teurs retrou­ve­ront des ateliers créa­tifs avec les arti­sans, des dégus­ta­tions de vins, des anima­tions perma­nentes (laser-game, scènes musi­cales …) mais aussi le concours Innova-Lyon, qui met en compé­ti­tion une ving­taine de start-up, où le gagnant se verra décer­ner une campagne média ainsi qu’un stand gratuit pour l’édi­tion 2024.

Le prix du billet reste à 8 euros pour les adultes, 5 euros pour les tarifs réduits et prenant en compte la problé­ma­tique du pouvoir d’achat, Foire de Lyon a instauré 5 jour­nées gratuites sur les 11 jours de l’évè­ne­ment : « Une jour­née de gratuité pour les hommes, les femmes, les étudiants, les seniors et tous les visi­teurs » précise Auré­lie Prost. » La Foire de Lyon accueillera du 31 mars au 10 avril 750 expo­sants, soit 10% de plus que l’an­née 2022 et attend entre 170 000 et 200 000 visi­teurs : « On ne peut pas faire de paris mais on voit que le visi­to­rat revient, ce sera la bonne surprise » conclut Auré­lie Prost.