Après l’an­nonce d’un chiffre d’af­faires 2022 record à 1,315 milliard d’eu­ros (+ 77%), GL Events publie ce soir un résul­tat net part du groupe histo­rique à 57 millions d’eu­ros (contre 55 millions en 2019, – 74 millions en 2020 et 18 millions en 2021). La marge d’EBITDA s’éta­blit à 12,8% et le cash-flow opéra­tion­nel ressort à 135 millions. Consé­quence logique, le groupe présidé par Olivier Ginon réduit son endet­te­ment net de 74 millions d’eu­ros sur l’exer­cice écoulé. Il retombe sous la barre des 500 millions d’eu­ros (492 millions exac­te­ment), tandis que la liqui­dité est stable à 626 millions. GL Events va renouer avec le verse­ment d’un divi­dende, tout en jouant la carte de la prudence, puisque que le montant proposé 0,35 euro par action, sera 2 fois infé­rieur à celui de 2019 (0,72 euro) avec un béné­fice net de même ordre.

Crois­sance visée de 5% en 2023

C’est un Olivier Ginon heureux qui commente ces résul­tats 2022 : « GL Events a réalisé une perfor­mance record en 2022 qui renforce sa posi­tion dans le monde de l’évé­ne­men­tiel. Dans cette période de rebond de l’ac­ti­vité, grâce à son posi­tion­ne­ment stra­té­gique unique, le chiffre d’af­faires et le résul­tat net part du groupe atteignent des niveaux histo­riques alors même que la Chine est restée large­ment confi­née tout au long de l’an­née passée. La perfor­mance 2022 (finan­cière et ESG) est le résul­tat de l’en­ga­ge­ment continu de nos équipes, de leur profes­sion­na­lisme et de leur sens de l’en­tre­pre­na­riat que je tiens à saluer tout parti­cu­liè­re­ment. Cette année valide la perti­nence de nos choix stra­té­giques, de notre modèle et des enga­ge­ments forts que nous avons pris pour accom­pa­gner nos colla­bo­ra­teurs dans le temps. GL Events est plus fort, réso­lu­ment tourné vers l’ave­nir et je suis confiant dans sa capa­cité à atteindre l’en­semble de ses objec­tifs en 2023 et au cours des années qui suivront ».

Reprise progres­sive des acti­vi­tés en Chine

Pour 2023, GL Events vise une crois­sance de 5% de son chiffre d’af­faires, malgré un contexte incer­tain, et il espère aussi une amélio­ra­tion du taux de marge du groupe, tout en déployant sa poli­tique ESG. Le leader de l’évé­ne­men­tiel compte s’ap­puyer « notam­ment sur la pour­suite du rebond des salons en Europe et la reprise progres­sive de ses acti­vi­tés en Chine, qui feront plus que compen­ser un volume moins impor­tant attendu pour les Jumbo events en 2023 par rapport à 2022 ».

Après ces bons résul­tats 2022, les inves­tis­se­ments du groupe vont pouvoir repar­tir à la hausse avec un programme de 80 à 85 millions d’eu­ros dont 35 millions pour les travaux de réno­va­tion du site d’An­hembi à Sao Paulo au Brésil. Présent sur les 5 conti­nents et dans plus de 20 pays dans le monde, GL Events emploie plus de 5 100 colla­bo­ra­teurs.