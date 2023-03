C’était sans doute l’un des écrits les plus atten­dus de ce début d’an­née entre Rhône et Saône. Comme Lyon Déci­deurs l’avait annoncé début janvier, Jean-Michel Aulas a publié mercredi son auto­bio­gra­phie inti­tu­lée « Chaque jour se réin­ven­ter », aux éditions Stock. Pendant 270 pages, le président de l’OL revient ainsi sur son enfance du côté de L’Ar­bresle, ses débuts comme entre­pre­neur, l’as­cen­sion de sa société Cegid, son arri­vée à l’OL, ses rela­tions avec les diffé­rents entraî­neurs, son rapport aux suppor­ters et avec le corps arbi­tral, le déve­lop­pe­ment de la struc­ture fémi­nine, le succès de la forma­tion lyon­naise ou les secrets des trans­ferts mythiques du club.

Invité jeudi soir par son ami Thierry Frémaux, direc­teur de l’Insti­tut Lumière et co-président d’OL Fonda­tion, dans le cadre du festi­val Sport, Litté­ra­ture et Cinéma, Jean-Michel Aulas a retracé les chapitres clés de son parcours devant un parterre de 300 convives, dont plusieurs person­nages clés de son entou­rage (Thierry Sauvage, Vincent Ponsot, Bernard Lacombe, André Soulier…). « C’était le bon moment pour écrire ce livre. J’at­taque ma 36e année comme président de club de foot, c’est incroya­ble­ment trop long », a notam­ment déclaré l’homme d’af­faires, conscient de la fin prochaine de son parcours à l’OL.

« Déprimé » par les soucis du Grand Stade

Dans cet écrit, rédigé avec Olivier Blanc, fidèle lui aussi de la première heure, Jean-Michel Aulas revient en détails sur la construc­tion d’OL Vallée et du Grou­pama Stadium, « le projet sans compa­rai­son le plus diffi­cile à mener de (son) exis­tence ». « La route fut longue, parse­mée d’in­nom­brables obstacles et j’ai la préten­tion de dire aujourd’­hui que si je ne l’avais pas porté minute après minute, il n’au­rait jamais vu le jour », explique le président de l’OL.

L’homme d’af­faires évoque un projet long de quinze ans, retardé à l’époque par des multiples recours en justice : « J’ai complè­te­ment sous-estimé le poids des problèmes admi­nis­tra­tifs et juri­diques auxquels nous sommes confron­tés, et si j’en avais eu conscience, proba­ble­ment aurais-je hésité avant de m’en­ga­ger. Certains soirs je suis presque déprimé, non par la seule multi­pli­ca­tion des oppo­si­tions mais à cause des déci­sions des uns ou des autres et des jeux malsains dans mon dos. Certains vont jusqu’à m’in­ti­mi­der »

Tony Parker ne sera pas le succes­seur

Jean-Michel Aulas revient en longueur sur le rachat du club l’hi­ver dernier par l’in­ves­tis­seur améri­cain John Textor, et évoque la ques­tion de sa succes­sion. Un chapitre qu’il n’avait, selon ses dires, pas fran­che­ment anti­cipé. « J’ai toujours pensé qu’un entre­pre­neur devait prépa­rer sa succes­sion pour assu­rer la péren­nité de son entre­prise, qu’il devait savoir la céder et que je n’échap­pe­rais pas à cette règle. Je le savais, j’avais parfai­te­ment inté­gré cette réalité, mais celle-ci ne m’oc­cu­pait pas l’es­prit outre mesure. Je n’avais pas le moins du monde imaginé le contexte qui pour­rait me déci­der à vendre et je ne m’étais même pas fixé d’échéance. »

Le retrait surprise des parti­ci­pa­tions de Pathé et d’IDG dans le capi­tal du club, annoncé en mars 2022, fait office d’élé­ment déclen­cheur. « Quand Pathé et IDG font cette annonce, je me trouve face à un choix : soit je fais front en restant seul, soit je prépare le futur en parti­ci­pant à l’ar­ri­vée d’un nouvel inves­tis­seur qui confor­tera l’ave­nir de l’OL dans un monde du foot­ball dont l’évo­lu­tion récente m’inquiète, en parti­cu­lier pour mon club », explique un JMA, pas fran­che­ment fan des inves­tis­se­ments XXL faits par des états du Golfe comme le Qatar, l’Ara­bie Saou­dite et les Emirats Arabes Unis au PSG, et en Angle­terre. Ce succes­seur ne se nommera pas Tony Parker, comme imaginé par les suiveurs du club — et même par JMA lui-même — quelques mois plus tôt : « En juillet 2020, Tony devient admi­nis­tra­teur de l’OL et nous envi­sa­geons même alors qu’il puisse me succé­der le jour où je me reti­re­rai, sous réserve de trou­ver l’in­ves­tis­seur qui lui permette de prendre la prési­dence grâce à une parti­ci­pa­tion majo­ri­taire dans l’Olym­pique lyon­nais, ce qu’il ne réus­sit pas à concré­ti­ser, ouvrant ainsi direc­te­ment la voie à John Textor. »

Photo Susie Waroude

La vente de l’OL à John Textor : « Les six mois les plus intenses de ma vie d’en­tre­pre­neur »

Entré en négo­cia­tions exclu­sives avec l’in­ves­tis­seur améri­cain en juin 2022, JMA peine à conclure un accord défi­ni­tif. Les dates de closing sont alors repous­sées à trois reprises et le doute s’ins­talle : « Je crains par moments que l’opé­ra­tion ne se fina­lise pas même si les diffi­cul­tés et les reports de closing sont inhé­rents aux opéra­tions de cette impor­tance. Ces cinq ou six mois ont été très certai­ne­ment parmi les plus intenses de ma vie d’en­tre­pre­neur, les plus diffi­ciles et les plus consom­ma­teurs d’éner­gie, d’in­ten­sité de travail et de force de persua­sion. »

D’au­tant que le président de l’OL souhaite lais­ser son club entre de bonnes mains, comme il l’avait fait quelques années plus tôt en reven­dant Cegid au fonds améri­cain Silver Lake : « Les secteurs sont radi­ca­le­ment diffé­rents mais la problé­ma­tique est la même : assu­rer la compé­ti­ti­vité dans un monde en constante évolu­tion. J’ai craint de ne pas réus­sir l’exa­men de passage de la cession et de voir se dila­pi­der en un claque­ment de doigts tous les efforts accu­mu­lés jusque-là. »

Un seul gros regret

Le contrôle majo­ri­taire du club aujourd’­hui cédé à John Textor, JMA va désor­mais se concen­trer les acti­vi­tés de sa holding fami­liale Holnest, aux côtés de son fils Alexandre Aulas et de son fidèle acolyte, Patrick Bertrand — notam­ment sur un projet d’aé­ro­gares intel­li­gentes pour l’avia­tion privée, nommé Embas­sair, et déjà en place depuis janvier 2023 à Miami — tout en restant président du club pendant au moins trois ans. Avec un loin­tain rêve d’Eu­rope encore en tête.

« Mon parcours à l’OL me lais­ser un léger goût d’ina­chevé. La fina­lité était de faire gagner l’OL en France mais aussi en Europe chez les garçons ce qui n’a pas malheu­reu­se­ment pas été le cas et est un échec à mes yeux. L’ar­ri­vée de John Textor peut permettre d’autres ambi­tions et comme je vais rester encore au moins trois ans à la prési­dence de l’OL, je ne cesse­rai jamais d’y croire. »