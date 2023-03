L’in­vité : Pascal Gustin, PDG d’Algoe et président de la Fédé­ra­tion Syntec Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère les métiers du conseil, de l’in­gé­nie­rie, du numé­rique et de la forma­tion profes­sion­nelle. Avec plus de 120 000 sala­riés et plus de 10 000 indé­pen­dants et un chiffre d’af­faires de 14 milliards d’eu­ros, la Fédé­ré­tion Syntec repré­sente le premier ou le deuxième secteur écono­mique derrière le bâti­ment.

Un secteur qui regroupe des acteurs privés et publics et qui est au coeur de la trans­for­ma­tion des entre­prises et des terri­toires qu’il s’agisse de la tran­si­tion numé­rique ou écolo­gique. Pascal Gustin fait le point sur tous ces enjeux majeurs et sur les prio­ri­tés de la Fédé­ra­tion Syntec en 2023 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.