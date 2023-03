Elles ne pouvaient être plus éloi­gnées l’une de l’autre. Présentes pour l’ou­ver­ture du salon Global Indus­trie, inau­guré plus tôt dans la jour­née par Roland Lescure, ministre délé­gué en charge de l’in­dus­trie, Emeline Baume et Stépha­nie Pernod, les premières vice-prési­dentes de la Métro­pole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l’éco­no­mie, se sont soigneu­se­ment évitées pour cette première jour­née du salon à Eurexpo. Les élues ont passé leur mardi après-midi sur les stands des deux collec­ti­vi­tés, perdus au milieu des 2 300 autres expo­sants et surtout posi­tion­nés aux deux extré­mi­tés des 100 000 m2 d’ex­po­si­tion dédiés aux inno­va­tions et nouvelles offres tech­no­lo­giques. Comme pour mieux marquer la distance entre deux exécu­tifs que tout oppose ? Le raccourci semble trop facile.

Emeline Baume a d’abord ouvert le bal à la mi-jour­née, en présen­tant les orien­ta­tions d’un nouveau pacte parte­na­rial à hori­zon 2030 pour enga­ger la trans­for­ma­tion de la Vallée de la Chimie. Cette charte, signée par des acteurs indus­triels majeurs du terri­toire (Arkema, Elkem Sili­cones, Symbio, GRT gaz, Seqens, Adis­seo, Axel’One, RTE, Domo Chemi­cals, ICTYOS…) vise à « réduire l’em­preinte des acti­vi­tés (décar­bo­na­tion, déve­lop­pe­ment des éner­gies renou­ve­lables) augmen­ter l’im­pact terri­to­rial (fonciers valo­ri­sables) et équi­li­brer la rela­tion ville-indus­trie (réduire et maîtri­ser les risques, valo­ri­ser les savoirs-faire) », explique-t-on côté métro­po­li­tain. « Ce pacte signé par les indus­triels et les communes permet­tra de forma­li­ser des actions et enga­ge­ments concrets dans la Vallée de la Chimie, en faveur d’une plate­forme indus­trielle sobre, inspi­rante et compé­ti­tive », prolonge Emeline Baume, qui entend ainsi « trans­for­mer un écosys­tème indus­triel de premier plan » qui repré­sente plus de 75 000 emplois dans la Métro­pole, soit 13% de l’em­ploi sur le terri­toire.

Emeline Baume (en rouge) et les signa­taires du pacte. Photo MF.

Rencontre entre Bruno Bonnell, Emeline Baume et le ministre Roland Lescure

La première vice-prési­dente de la Métro­pole a ensuite parti­cipé à une confé­rence sur le thème de la relo­ca­li­sa­tion, avant de lais­ser son siège à Bruno Bonnell, secré­taire géné­ral pour l’in­ves­tis­se­ment, en charge de la mission France 2030. L’an­cien député du Rhône et l’élue métro­po­li­taine se sont retrou­vés plus tard sur le stand du Grand Lyon pour une brève entre­vue avec le ministre délé­gué Roland Lescure, avant d’échan­ger à l’abri des regards avec Bertrand Foucher, direc­teur géné­ral de l’Aderly, Julien Rolland, direc­teur géné­ral délé­gué de la Métro­pole et quelques repré­sen­tants de l’exé­cu­tif régio­nal.

Au même instant, Stépha­nie Pernod, première vice-prési­dente de la Région, vantait les mérites de la « première région indus­trielle de France avec 511 000 emplois régio­naux dans le secteur indus­triel », aux côtés de Philippe Guérand, président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la cinquième fois, la Région et la CCI de région ont choisi de parti­ci­per au salon Global Indus­trie en travaillant main dans la main, en héber­geant sur leur stand commun, un collec­tif de 60 entre­prises régio­nales, majo­ri­tai­re­ment venues de Haute-Savoie, d’Isère ou de la Loire. « Nous avons pensé ce collec­tif régio­nal pour que nos entre­prises viennent expo­ser les savoirs-faire régio­naux. Et c’est un parte­na­riat gagnant-gagnant puisque cela leur permet d’avoir une meilleure visi­bi­lité et de trou­ver de nouveaux clients en béné­fi­ciant de ce types de stand », pour­suit Stépha­nie Pernod, qui a placé avec Laurent Wauquiez l’éco­no­mie et la relo­ca­li­sa­tion au centre de leur projet poli­tique. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est quant à lui attendu mercredi sur le salon. Reste encore à savoir s’il compte passer par le stand de la Métro­pole de Lyon ou non.