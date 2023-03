Meur­trie, mais comba­tive. Après cinq jours de silence, Chris­tiane Cons­tant, la première secré­taire du PS du Rhône, élue par les mili­tants début mars, puis suspen­due quelques jours plus tard par les hautes instances, est reve­nue mercredi sur la polé­mique dont elle fait l’objet. La respon­sable socia­liste, écar­tée par son parti pour « des propos à carac­tère raciste » selon Olivier Faure, a souhaité réta­blir sa vérité, entou­rée par ses mili­tants dans un café de la Guillo­tière, à quelques enca­blures de l’an­cien siège de la Fédé­ra­tion du PS du Rhône. Pendant près d’une heure et dans un climat assez hostile vis-à-vis des jour­na­listes, Chris­tiane Cons­tant a livré sa version des faits. Elle assume le terme « macaque » et les trois petits singes envoyés dans une boucle de discus­sion WhatsApp privée avec 80 personnes, mais réfute tout propos raciste.

« J’ai parlé d’une bande des macaques, sans viser qui que ce soit person­nel­le­ment, mais tous ceux qui n’ont pas voulu voir et entendre, comme les petits macaques de la mytho­lo­gie indienne qui se bouchent les yeux et les oreilles pour se cacher la réalité, explique la mili­tante socia­liste. J’ai gagné les élec­tions de la fédé­ra­tion dans des condi­tions parti­cu­liè­re­ment violentes. On a contesté ma première victoire, ce qui a obligé à orga­ni­ser un deuxième tour, lequel a confirmé de manière incon­tes­table ma victoire. C’est celle victoire qui n’est pas accep­tée par mes adver­saires. » Pour rappel, Chris­tiane Cons­tant a été élue le 2 mars dernier, avec 56% des voix contre 44% pour son adver­saire, Murielle Laurent, maire de Feyzin repré­sen­tant la ligne poli­tique anti-NUPES d’Hélène Geof­froy.

« Il ne fallait surtout pas attaquer Chris­tiane Cons­tant »

Selon Chris­tiane Cons­tant, alignée avant la polé­mique, sur la ligne pro-NUPES d’Olivier Faure, ces mêmes adver­saires « se sont saisis du message, en détour­nant son sens, et en le diffu­sant publique­ment » afin de l’ac­cu­ser de racisme. « Ce sont des méthodes nauséa­bondes d’un autre temps, qui rappellent les heures sombres de ce pays », explique la repré­sen­tante socia­liste, aux côtés des élues métro­po­li­taines Michèle Edery et Joëlle Sechaud. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les quelques mili­tants présents, chauf­fés à blanc et très remon­tés contre ces adver­saires quali­fiés de « Judas ! ». « Je ne suis pas raciste, je ne l’ai jamais été. Pas une seconde, je n’ai imaginé qu’en faisant réfé­rence à la sagesse des trois petits singes de Gandhi qu’on puisse détour­ner le sens du message que j’ai adressé », prolonge Chris­tiane Cons­tant, qui s’es­time aujourd’­hui « dupée, mais pas dupe », comme l’in­diquait la bande­role arti­sa­nale tenue derrière elle.

« Je suis très affec­tée par cette violence et cette mani­pu­la­tion poli­tique contre moi pour me débarquer. Dans cette affaire, on parte atteinte à l’élec­tion démo­cra­tique d’une femme à la tête de la Fédé­ra­tion du PS du Rhône, en utili­sant des pratiques inédites », insiste la mili­tante. Et d’évoquer ensuite les nombreuses inti­mi­da­tions subies depuis plusieurs mois : « Pendant la campagne interne, j’ai été moquée, victime d’agres­sions verbales et d’in­sultes violentes. Je n’ex­clus pas d’en­ga­ger des pour­suites judi­ciaires contre les auteurs de ce harcè­le­ment, de cette mani­pu­la­tion et de ces diffa­ma­tions. Je suis en train de monter un dossier, je sais qui est derrière ça. Ils sont aujourd’­hui tombés sur une oppo­sante poli­tique, il ne fallait surtout pas attaquer Chris­tiane Cons­tant. »

Cette guerre interne risque de lais­ser des traces dans une section locale du PS qui a rare­ment été aussi affai­blie, et divi­sée entre deux lignes poli­tiques oppo­sées. « On m’a souillée parce que je défends la NUPES, alors que nous venons de vivre un congrès fratri­cide avec une ligne pro et une ligne anti-NUPES », explique l’an­cienne première secré­taire du PS du Rhône. Les retom­bées locales du bras de fer natio­nal entre Olivier Faure et Nico­las Mayer-Rossi­gnol.