Cette fois-ci, c’est la bonne. Après une arri­vée repor­tée en raison de la crise sani­taire et de ses réper­cus­sions écono­miques, la compa­gnie aérienne Qatar Airways annonce l’ou­ver­ture d’une liai­son directe entre Lyon et Doha, à partir du 3 juillet prochain, à raison de quatre vols par semaine. La compa­gnie natio­nale qata­rie comp­tait initia­le­ment lancer cette ligne au prin­temps 2020, mais avait dû revoir ses plans pour n’as­su­rer fina­le­ment que des vols fret depuis Lyon jusqu’à Doha depuis trois ans.

« Qatar Airways se réjouit de renfor­cer son enga­ge­ment envers la France en annonçant le lance­ment de vols vers Lyon cette année pour la première fois. Nous nous enga­geons à rappro­cher le monde, et la France est un marché impor­tant pour la compa­gnie, natu­rel­le­ment par le biais du marché des voyages d’agré­ment », souligne Eric Odone, vice-président des ventes pour l’Eu­rope chez Qatar Airways.

Qatar Airways à Lyon : une meilleure connexion avec l’Asie

Qatar Airways est la deuxième compa­gnie du Golfe à poser ses appa­reils sur le tarmac de l’aé­ro­port Lyon-Saint Exupéry, après Emirates, arri­vée à Lyon en décembre 2012. La compa­gnie émira­tie, spon­sor maillot de l’OL depuis 2020 et jusqu’en 2025, assure aujourd’­hui une liai­son quoti­dienne vers Dubaï aux Émirats arabes unis.

Ce nouveau vol long-cour­rier entre Lyon et Doha doit aussi permettre une meilleure desserte du Moyen-Orient et de l’Asie notam­ment au Viet­nam, en Indo­né­sie ou en Thaï­lande, via l’aé­ro­port inter­na­tio­nal Hamad, hub inter­con­ti­nen­tal de la compa­gnie qata­rie. « En éten­dant notre réseau de desti­na­tions, nous sommes fiers de contri­buer à accroître la connec­ti­vité de la Métro­pole de Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes », assure Tanguy Berto­lus, président du direc­toire d’Aé­ro­ports de Lyon. L’aé­ro­port lyon­nais propose désor­mais plus de 100 desti­na­tions en Europe, au Magh­reb, au Séné­gal, en Égypte ou au Moyen-Orient et lancera, via la compa­gnie Air Tran­sat, une nouvelle liai­son long-cour­rier directe vers Montréal à partir de novembre 2023.