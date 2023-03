Le groupe Trans­fert Déve­lop­pe­ment Infor­ma­tique (TDI), spécia­lisé dans l’édi­tion de logi­ciel infor­ma­tique d’op­ti­mi­sa­tion de la gestion de l’ex­pé­di­tion et de l’ache­mi­ne­ment des colis, vient d’ac­cueillir à son capi­tal BNB Pari­bas Déve­lop­pe­ment, réali­sant ainsi une levée de fonds à hauteur de 5 millions d’eu­ros : « Nous proje­tons essen­tiel­le­ment de nous déve­lop­per à l’in­ter­na­tio­nal, déclare Didier Guichard, diri­geant de TDI. Nos logi­ciels sont déjà déployés dans pas mal de pays euro­péens et nos clients français nous ont demandé qu’on leur four­nisse notre logi­ciel pour des entre­pôts qu’ils avaient dans d’autres pays. »

Des filiales en Europe

Leader en France sur le marché de l’édi­tion de logi­ciel TMS (Tran­sport Mana­ge­ment Soft­ware) avec une crois­sance de 18% en 2022, TDI (une centaine de colla­bo­ra­teurs, 6,7 millions d’eu­ros en 2022) ambi­tionne désor­mais de deve­nir un acteur majeur sur le marché euro­péen, profi­tant de l’es­sor de l’e-commerce depuis la crise du covid. Le groupe vend aujourd’­hui ses logi­ciels à des clients basés dans plus de 13 pays en Europe et projette à présent de monter des filiales avec des équipes locales, en instal­lant des bureaux dans les pays voisins : « Nous visons dans un premier temps le Bene­lux et l’Es­pagne, pour se faire la main et si ça se passe comme on veut, l’Ita­lie et l’An­gle­terre », expose le diri­geant.

Valen­tine Briant