Le HUB612, l’ac­cé­lé­ra­teur inves­tis­seur de la Caisse Epargne Rhône Alpes a lancé fin janvier 2023 son nouveau programme d’ac­cé­lé­ra­tion pour les star­tups Tech BtoB. Ce programme, nommé Start to Scale, offre un accom­pa­gne­ment sur mesure sur une période de douze mois, répar­tie en deux cycles de six mois chacun. 7 star­tups ont été sélec­tion­nées pour rejoindre ce programme inédit à Lyon. C’est la première fois que le HUB612 adopte une approche d’ac­com­pa­gne­ment sous forme de promo­tion. Une nouveauté qui redis­tri­bue les cartes, alors que la struc­ture s’ap­prête à fêter ses 7 ans !

HUB612 accom­pagne les entre­pre­neurs lyon­nais dans le déve­lop­pe­ment de leur star­tup Tech

Depuis plus de 7 ans, le HUB612 héberge, accom­pagne et finance des star­tups Tech du Terri­toire. Le HUB612 c’est aujourd’­hui plus de 130 personnes qui vivent, gran­dissent et s’épa­nouissent ensemble chaque jour. “Rejoindre le HUB612 c’est faire le pari de l’ou­ver­ture, de l’en­ga­ge­ment et du partage” sourit Cédric Nieu­tin, le direc­teur du HUB612. Rejoindre le HUB612, c’est aussi miser sur la force des regards croi­sés et la créa­tion de valeur ajou­tée parta­gée. “Les 50 entre­prises accom­pa­gnées portent une intel­li­gence commune et font face à des défis communs. Nous savons que le passage à l’échelle d’une entre­prise est faci­lité par des effets de réseaux, c’est pourquoi nous multi­plions les échanges entre entre­pre­neurs dans une démarche de cocons­truc­tion” pour­suit le direc­teur.

Zoom sur le programme Start To Scale piloté par le HUB612

Grande nouveauté cette année : Le HUB612 propose depuis janvier 2023 une offre spéciale dédiée aux star­tups Tech BtoB à fort poten­tiel qui souhaitent struc­tu­rer et accé­lé­rer leur crois­sance. Il s’agit d’un accom­pa­gne­ment de qualité pour struc­tu­rer le déve­lop­pe­ment des entre­prises, les aider à muscler leur stra­té­gie, à conso­li­der leurs exper­tises afin d’ac­cé­lé­rer et suppor­ter leur crois­sance. Les star­tups sélec­tion­nées pour parti­ci­per à cette première promo du programme d’ac­cé­lé­ra­tion, baptisé ”Start to scale” sont Cards Micro Lear­ning, Crow­dy­box, Défi assu­rances, KORP, Objow (ex Fire Tiger), YupWego et 18Ducks.Solu­tions.

Pour Pierre Bour­ret, le fonda­teur de l’in­sur­tech Yupwego “ce programme va lui permettre de se poser les bonnes ques­tions au bon moment !” Matthieu Thomas , le cofon­da­teur Cards micro leaning, voit quant à lui le programme d’ac­cé­lé­ra­tion du HUB612 comme un “excellent moyen d’at­teindre de nouveaux paliers signi­fi­ca­tifs côtés busi­ness et produit.” Ambi­tion parta­gée par German Bruno, le fonda­teur de Crow­dy­box qui espère “enri­chir sa propo­si­tion de valeur et explo­rer de nouveaux busi­ness models.” Arthur Bard, le cofon­da­teur de KORP, ambi­tionne de son côté “d’op­ti­mi­ser son produit afin de rendre l’ex­pé­rience utili­sa­teur plus agréable.”

Ce programme d’ac­cé­lé­ra­tion se compose de 2 cycles de 6 mois. Maud Charaf, la nouvelle direc­trice adjointe qui pilote ce programme précise : “Les star­tups qui intègrent ce programme béné­fi­cient d’un accom­pa­gne­ment sur-mesure au plus proche de leurs besoins de struc­tu­ra­tion”.

Le premier cycle, baptisé « run inten­sif », a débuté en janvier 2023 et consiste en un audit appro­fondi de l’en­tre­prise et de ses sept piliers de gouver­nance, de tech­no­lo­gie, de produit, de marke­ting et de vente, de ressources humaines et de finance, suivi d’une mise en place de la road­map. Durant cette première phase de 6 mois, les entre­pre­neurs ont des rendez-vous hebdo­ma­daires avec des experts, parti­cipent à des work­shops, des clubs métier, des ateliers sur-mesure et des points de suivi. “Le but est de les armer pour gérer la montée en charge de leur crois­sance” explique Maud Charaf. Grâce à l’au­dit complet réalisé par les experts lors de la semaine de La Lessi­veuse, chaque diri­geant reçoit un plan d’ac­tion person­na­lisé qui détaille les oppor­tu­ni­tés de crois­sance et les stra­té­gies à impact ; en adéqua­tion avec sa vision et ses attentes.

Tout au long du programme, un suivi de proxi­mité est assuré par les équipes du HUB612, les experts et les membres de l’ad­vi­sory board. L’objec­tif est d’of­frir aux star­tups les ressources et l’en­vi­ron­ne­ment opti­maux pour se déve­lop­per rapi­de­ment, soli­de­ment et de façon pérenne. L’es­prit d’équipe est favo­risé : des moments de co-déve­lop­pe­ment entre entre­pre­neurs sont orga­ni­sés à un rythme régu­lier. Cet aspect défi­nit notam­ment l’ADN du HUB612 et est parti­cu­liè­re­ment appré­ciée par le diri­geants, à l’ins­tar du témoi­gnage de Kader AHDIDAN, cofon­da­teur de Defi Assu­rance : “Au-delà de la partie exper­tise, j’ai choisi de rejoindre le programme Start To Scale pour béné­fi­cier de l’en­tou­rage humain et de la formi­dable éner­gie des membres de l’équipe du HUB612.”

“Les entre­pre­neurs sont égale­ment invi­tés à des événe­ments du HUB612, tels que des soirées Alumni, des petits déjeu­ners et des soirées théma­tiques pour répondre aux enjeux des star­tups en lien avec le thème du mois. A titre d’exemple, nous avons orga­nisé une soirée sur le thème Comment préser­ver son couple d’as­so­ciés” complète Pauline Raud, qui orchestre les événe­ments plus globa­le­ment la stra­té­gie de marque du HUB612.

Le second cycle, moins inten­sif, permet aux entre­pre­neurs de pour­suivre leur déve­lop­pe­ment au sein du programme Start To Scale et de béné­fi­cier d’un accom­pa­gne­ment collec­tif et indi­vi­duel.

L’ap­pel à candi­da­ture pour rejoindre la seconde promo­tion du programme Start To Scale ouvrira en juillet 2023 pour une rentrée en janvier 2024.

Vers des objec­tifs de renta­bi­lité et de crois­sance

Le programme d’ac­cé­lé­ra­tion vise à permettre aux star­tups d’at­teindre au cours de ces douze mois la matu­rité qui répond aux critères de sélec­tion des venture capi­ta­lists. “Nous accom­pa­gnons en effet aussi les entre­pre­neurs dans leur levée de fonds, lorsque cela fait partie de leur stra­té­gie” explique Jules Ferrer, VC Analyst au HUB612. Les star­tups accom­pa­gnées par le HUB612 peuvent en effet prétendre à un finan­ce­ment en ultra-amorçage par le véhi­cule HUB612 Parti­ci­pa­tions. “A date, nous avons investi dans 17 star­tups du terri­toire pour un montant moyen de 180 000 euros” précise Jules Ferrer.

Mais les objec­tifs de ce programme visent avant tout la renta­bi­lité et la crois­sance de l’en­tre­prise. Autre­ment dit, le HUB612 souhaite favo­ri­ser des modèles de crois­sance rési­lients et auto­fi­nan­cés plutôt que de se concen­trer unique­ment sur les levées de fonds. “Nous sommes persua­dés d’une chose : les star­tups doivent se mettre en ordre de marche pour s’adap­ter au nouvel envi­ron­ne­ment de marché. L’heure est à la ratio­na­li­sa­tion des coûts, à l’ajus­te­ment du cash burn, aux modèles rési­lients et auto­fi­nan­cés. Amener les entre­prises à trou­ver rapi­de­ment le chemin de la renta­bi­lité est aujourd’­hui notre prio­rité” complète Maud Charaf.

Accès privi­lé­gié au réseau d’ex­perts et mise en rela­tion avec les corpo­rates

Le HUB612 est un lieu ouvert sur son écosys­tème. Un lieu de rencontres, d’in­no­va­tion et d’échanges où la valeur ajou­tée se crée et se partage. “Nous misons sur la force des regards croi­sés et œuvrons à créer chaque jour des passe­relles entre les star­tups et les acteurs clés de son déve­lop­pe­ment : inves­tis­seurs, grands groupes, entre­pre­neurs, banquiers” témoigne Cédric Nieu­tin, très atta­ché au concept de valeur ajou­tée parta­gée. La proxi­mité du HUB612 avec La Caisse d’Epargne Rhône Alpes repré­sente égale­ment un précieux levier de déve­lop­pe­ment pour les entre­pre­neurs accé­lé­rés.

Plus d’in­fos sur : https://www.hub612.com/